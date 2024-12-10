В Домодедове прошла викторина по основам правовой грамотности для юных жителей

Сотрудники государственного юридического бюро по Московской области в рамках недели правовой помощи детям провели для юных домодедовцев от 5 до 16 лет правовую викторину, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Ребята, конечно, многих вещей ещё не знают, в силу своего возраста, в силу своей неопытности. Поэтому организована такая благотворительная акция. Специалисты приезжают и то, что могут донести детям на их уровне понятным языком, объясняют», — Елена Щепеткова, директор семейного центра «Домодедовский».

В игровой и понятной форме донести до детей основные принципы права — такая непростая задача стояла у организаторов. Современная жизнь диктует свои условия. Защитить себя от различных угроз должны и взрослые и дети.

«Сейчас очень многим, в том числе и не совершеннолетним звонят мошенники, пытаются заставить их делать противоправные действия. И противостоять поможет знание своих прав и обязанностей», — Дмитрий Коваленко, начальник юридического отдела государственного юридического бюро по Московской области.

Разобраться в правовом законодательстве помогли всем давно известные сказки «Приключения Буратино» и «Красная Шапочка». Подойдя к их изложению с юридической точки зрения, участники викторины узнали много нового. Ну, а дети, как известно, именно через игру усваивают информацию лучше и надежнее.

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