В Домодедово 24 подростка получили первые паспорта на торжественной церемонии

В городском округе Домодедово 24 подростка получили свои первые паспорта гражданина Российской Федерации на торжественной церемонии, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Домодедово прошла торжественная церемония вручения паспортов гражданина Российской Федерации. Свой первый официальный документ получили 24 юных жителя округа. Паспорта подросткам вручила глава городского округа Евгения Хрусталева.

Евгения Хрусталева отметила, что получение паспорта — важный этап в жизни каждого подростка. Она подчеркнула, что этот документ не только удостоверяет личность, но и символизирует принадлежность к стране, её истории и будущему.

В округе созданы условия для развития молодежи: работают современные школы, учреждения дополнительного образования, спортивные комплексы и творческие студии. Торжественное вручение паспортов стало для ребят шагом во взрослую жизнь, открыв новые возможности и ответственность за свое будущее.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.