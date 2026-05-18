В Домодедове завершили монтаж освещения в деревне Артемьево

Наружное освещение установили на участке дороги от улицы Суворова до улицы Сергея Жиленко в городском округе Домодедово. Работы выполнили по просьбе жителей деревни Артемьево, обратившихся к главе округа на личном приеме, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы провели на дороге, соединяющей микрорайон Белые Столбы и деревню Артемьево. Освещение обустроили на территории, где земельные участки под индивидуальное жилищное строительство получили многодетные семьи.

После обращения жителей вопрос взяли на личный контроль главы округа Евгении Хрусталевой. Профильным службам поручили подготовить документацию и приступить к реализации проекта.

Специалисты установили опоры и смонтировали линии наружного освещения. Все работы завершены.

«Это территория, где участки получили многодетные семьи, поэтому вопрос безопасности здесь особенно важен. Жители должны комфортно передвигаться по этой дороге в любое время суток. После обращения людей взяли ситуацию в работу и оперативно реализовали проект», — отметила Евгения Хрусталева.

Теперь маршрут между микрорайоном Белые Столбы и деревней Артемьево стал безопаснее и удобнее в вечернее и ночное время.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы уличного освещения в условиях сокращения светового дня для безопасности граждан.

Он особенно отметил, что стоит наиболее настойчиво давать те участки и территории Подмосковья, которые нуждаются в оперативных, экстренных мерах по обеспечению освещением.