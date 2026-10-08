В Домодедове завершили благоустройство дворов и «народных троп»

Программы благоустройства дворов и «народных троп» в Домодедове на 2026 год выполнены полностью. В округе обновили 12 дворов и обустроили тротуары по 13 адресам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Последним этапом работ стало нанесение разметки на новой парковке во дворе дома № 34 на улице Дачной. Всего в 2026 году комплексно благоустроили 12 дворов: пять в городской черте и семь на сельских территориях.

Во дворах отремонтировали проезды и въезды, обновили пешеходные дорожки, расширили парковки, заменили бордюры, лавочки и урны, провели озеленение. Перечень работ предварительно обсуждали с жителями. Наиболее востребованными оказались дополнительные парковочные места и удобные пешеходные проходы.

Специалисты администрации обследовали еще 12 дворов, которые планируют включить в программу на 2027 год. По восьми адресам установили новые детские игровые комплексы домодедовского производства с безопасным прорезиненным покрытием. Один из них появился по губернаторской программе.

Программа «народных троп» охватила 13 адресов. На месте протоптанных жителями маршрутов обустроили асфальтированные тротуары общей протяженностью 1760 метров. Большинство находится на сельских территориях, где расстояния больше и удобные пешеходные связи особенно важны.

«Адреса для благоустройства определяем прежде всего по просьбам самих жителей — на встречах, личных приемах и по обращениям. В приоритете густонаселенные дворы и маршруты, которыми люди пользуются каждый день», — рассказала глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.

«Формирование комфортной городской среды» - инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.

«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.