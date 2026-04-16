В Домодедове за 12 лет вырастили 14 га леса у Валищево

В городском округе Домодедово на месте санитарной вырубки у деревни Валищево за 12 лет вырос молодой сосново-еловый лес площадью 14 га. Первые посадки прошли весной 2014 года в рамках акции «Лес Победы», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 2013–2014 годах участок между Подольским и Домодедовским округами представлял собой несколько гектаров сухостоя. Весной 2014 года здесь провели одну из первых масштабных акций «Лес Победы». Более 600 человек — семьи с детьми, добровольцы и сотрудники предприятий — высадили 49 тыс. сеянцев сосны и ели. Перед посадкой специалисты подготовили почву.

Спустя почти 12 лет на месте пустыря сформировался густой и здоровый лесной массив. Сосны и ели достигли высоты 2–3 метров.

«Я помню эти места до высадки деревьев — печальное зрелище. Мы с сыном тогда пришли на акцию, сажали эти крошечные елочки, и не верилось, что из них что-то вырастет. А сейчас идешь за грибами и видишь — стена молодого леса стоит. И понимаешь, что в этом есть и твой маленький вклад. Гордость берет», — рассказал участник акции Николай Иванович.

Доброволец Екатерина отметила, что для нее это был первый опыт такой масштабной посадки.

«Тогда, в 2014-м, это было просто огромное поле. А недавно я специально приехала посмотреть на результат. Это невероятные ощущения. Ты видишь, как на твоих глазах восстанавливается природа», — поделилась она.

За последние пять лет акции по высадке деревьев в Домодедове охватили десятки территорий. Участники высадили 26 190 хвойных и лиственных деревьев и кустарников на площади 43,4 га.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.