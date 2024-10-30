В Домодедове выявлено нарушение при проведении земляных работ

28 октября Главным управлением культурного наследия Московской области проведено выездное обследование территории выявленного объекта культурного наследия «Селище „Овчинки-2“ (Митрополье), XV–XVII вв.» в г. о. Домодедово, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе осмотра хозяйственное освоение территории Селища не установлено. Однако к северу от утвержденных границ территории Селища проводятся земляные работы, вырыта траншея. Указанные работы производятся в непосредственной близости от Селища без проведения предварительных археологических изысканий, что образует состав административного правонарушения.

Материалы выездного обследования направлены в Домодедовскую городскую прокуратуру для составления протокола об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 7.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.