В Домодедове выбрали лучших специалистов в сфере местного самоуправления

В Общественной палате Российской Федерации состоялся очный этап конкурса, который проводит Подмосковный Совет муниципальных образований уже 17 лет. На первичном этапе заявки подали 222 участника, сообщает пресс-служба администрации округа Домодедово.

После состоялось голосование экспертного совета, по результатам которого определены 27 финалистов по 9 номинациям. Из них трое специалистов из Домодедова: заместитель начальника управления — начальник отдела экономики Ольга Кузнецова, депутат Совета депутатов г. о. Домодедово Михаил Каюгин, начальник пресс-службы Надежда Габискирия.

«Конкурс „Лучший специалист в сфере местного самоуправления“ направлен на достижение задачи, которую ставит наш Президент, — повышение имиджа муниципальной службы», — сказала глава Домодедова Евгения Хрусталева.

«У нас сегодня был очный этап конкурса, мы проходили собеседование в формате круглого стола, защищали свои проекты. Волнительно, конечно, но, думаю, мы успешно справились с этой задачей», — поделилась Надежда Габискирия.

«Было немного волнительно перед тем как зайти, скрывать не буду. Но, когда уже сел перед жюри, задали первый вопрос — волнение пропало. Рассказал о своей деятельности, о наших достижениях», — отметил Михаил Каюгин.

Результаты очного этапа конкурса «Лучший специалист в сфере местного самоуправления-2024» будут известны в апреле.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.