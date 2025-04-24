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В Домодедове выбирают объекты благоустройства по проекту «Формирование комфортной городской среды»

С 21 апреля стартовало Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства. Россиянам предстоит выбрать территории, которые будут благоустроены в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В Домодедово тоже проходит голосование, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета. Голосование проводится с целью выбора общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и пройдет с 21 апреля по 12 июня 2025 года.

Жители городского округа Домодедово могут выбрать одну из восьми территорий, которые участвуют в голосовании:

Территория вблизи МКД по ул. Лунная, д. 25 к.1, 25 к.2 25, 25 к.3;

Территория вблизи МКД по ул. Кирова, д. 13 к.1;

Сквер у пожарного пруда в д. Рябцево;

Сквер близи Востряковского ГДК (ул. Луговая);

Сквер в с. Ям (ул. Центральная, вблизи д. 7);

Территория у центральной детской площадки в д. Чурилково;

Аллея от ул. Дружбы, вблизи д. 1 до ул. Рабочая, д. 44 к. 1.

д. Гальчино, СНТ «Родничок»

«Вместе выберем общественную территорию, которая преобразится в 2026 году!» — написала глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева в своем телеграм-канале.

Выбрать территорию жители округа могут до 12 июня на единой федеральной платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.