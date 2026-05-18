В Домодедове ветеран СВО устроился на фабрику после экскурсии

Ветеран специальной военной операции из Домодедова трудоустроился на мебельную фабрику после участия в программе промышленного туризма. Боец с позывным «Луганск» стал оператором станков с ЧПУ на предприятии «Лепота» группы компаний «Наяда», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Домодедове продолжается работа по профессиональной адаптации участников СВО. Один из ветеранов, член местного отделения Ассоциации ветеранов СВО с позывным «Луганск», нашел работу после участия в программе «Промышленный туризм для участников СВО». Впервые он посетил фабрику в составе группы ветеранов, членов их семей и представителей профильных общественных организаций.

Во время экскурсии участникам показали производственные цеха, современное оборудование и полный цикл изготовления мебели. Гости пообщались с сотрудниками предприятия, узнали об условиях труда, социальных гарантиях, корпоративной поддержке и возможностях обучения. Уже через неделю после визита «Луганск» приступил к работе оператором станков с ЧПУ.

На всех этапах трудоустройства ветерана сопровождали представители администрации Домодедова, кадрового центра Подмосковья, комитета семей воинов Отечества и руководство предприятия.

«Для наших бойцов очень важно не остаться один на один с вопросами мирной жизни после возвращения домой. Такие встречи помогают не просто познакомиться с предприятиями округа, а реально найти свое дело, коллектив и возможность двигаться дальше. Радует, что домодедовские предприятия готовы поддерживать наших ребят и принимать их в свои команды», — подчеркнула Евгения Хрусталева.

Глава городского округа отметила, что социальная адаптация и трудоустройство участников СВО остаются одним из приоритетов муниципалитета. Профориентационные экскурсии для членов Ассоциации ветеранов СВО и их семей проводят регулярно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программа «Герои Подмосковья» для участников СВО пользуется популярностью и предоставляет новые возможности для тех, кто принимает в ней участие.

«Вы знаете, что в Московской области действует, как и во всей стране, ряд программ — очень востребованных программ (для участников СВО — ред.). Одной из них на федеральном уровне была (программа — ред.) «Время героев». Цель этой программы — подготовка ребят, предоставление им дополнительного образования, возможности самореализации. У нас — (действует программа — ред.) «Герои Подмосковья», — сказал Воробьев.