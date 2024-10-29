В Домодедове утверждено охранное обязательство объекта культурного наследия

Распоряжением Главного управления культурного наследия Московской области утверждено охранное обязательство собственника объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс почтовой станции, 1-я четв. XIX века», расположенного по адресу: Московская область, г. о. Домодедово, село Ям, улица Центральная, д. 7, сообщает пресс-служба ведомства.

Здание почтовой станции в центре села Ям было построено в первой четверти XIX века. К концу столетия по обеим его сторонам были возведены два одноэтажных кирпичных флигеля, служивших подсобными и жилыми помещениями. В XX веке здание подверглось перестройке. Западный фасад был закрыт пристройкой, с северной стороны появилась наружная лестница на второй этаж, было пробито несколько новых дверей и заложено несколько окон на первом этаже. В настоящее время здание приспособлено под современное использование.

Охранным обязательством установлены требования к сохранению, содержанию и использованию объекта культурного наследия, а также сроки проведения и состав работ, необходимые для его сохранения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.