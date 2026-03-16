В Домодедове утвердили планы развития Ямского округа на 2026 год

Итоги работы за 2025 год и планы на 2026 год обсудили на отчете перед жителями Ямского округа в Домодедове. О выполненных проектах и новых инициативах рассказала начальник территориального отдела Наталья Мельник при участии главы округа Евгении Хрусталевой, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Наталья Мельник подвела итоги работы за 2025 год. В селе Ям благоустроили сквер у обелиска «Тристелла», посвященного участникам Великой Отечественной войны, а также дворы на улице Морская у домов № 9, 10, 11, 12 и на улице Школьная у дома № 16.

В округе провели устройство и капитальный ремонт систем наружного освещения на улице Брестская — от дома № 1 до детской площадки, а также на улице Западная — от дома № 15 до дома № 46А. Кроме того, газифицировали 37 домовладений.

Глава Домодедова Евгения Хрусталева совместно с советником Александром Пашковым обсудила с жителями планы на 2026 год. В перечень вошли модернизация освещения в нескольких населенных пунктах, включая деревню Камкино и село Ям, благоустройство дворов на улице Морская, 13 и улице Связистов, 5, 8, 12, 14, создание «народных троп» в деревне Павловское и ремонт дороги на улице Школьная — от Каширского шоссе до храма.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.