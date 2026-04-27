В Домодедове устраняют последствия снегопада и убирают деревья

Сильный снегопад 27 апреля накрыл городской округ Домодедово, коммунальные службы с 4:00 расчищают дороги и дворы и убирают поваленные деревья. Неблагоприятная погода сохранится до среды, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С раннего утра дорожные и коммунальные службы ведут расчистку проезжей части и дворовых территорий. Работы начались в 4:00 и продолжаются в усиленном режиме.

Из-за интенсивного налипания снега зафиксированы случаи падения деревьев. Пострадавших нет. Все поступающие заявки отрабатывают специалисты МКУ «Комбинат благоустройства», а также энергосетевые компании, если деревья задевают линии электроснабжения.

В первую очередь упавшие деревья убирают там, где они мешают проезду спецтехники, доступу к социальным объектам и движению по основным дорогам.

«Стараемся действовать максимально быстро, но аккуратно. Прошу жителей быть внимательнее: по возможности не оставлять машины под деревьями и шаткими конструкциями. На улице также необходимо соблюдать осторожность», — отметила глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.

В нештатных ситуациях жители могут обращаться по номеру 112, на «Светлую линию» ПАО «Россети Московский регион» по телефону 8 800 220-0-220 или 220 с мобильного, на горячую линию «Мособлэнерго» по номеру +7 (495) 99-500-99, а также в ЕДДС Домодедово по телефону +7 (496) 792-42-00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что вовлеченность глав округов Подмосковья и энергосетевых компаний в устранение последствий аномального снегопада в начале мая очень важна. Губернатор также отметил партнерскую работу и с «Россетями», и с подразделениями МЧС, с региональными структурами. Это было критически важно, по его словам.

«Эта авария была ликвидирована. Хочу подчеркнуть важность вовлеченности глав, сопровождения всех очень важных технологических этапов. Здесь я имею в виду оперативное подключение передвижных электростанций для того, чтобы подать тепло, для того, чтобы работали ВЗУ», — сказал Воробьев.