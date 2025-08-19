В Домодедове установили 15 детских игровых площадок с начала года

В планах на этот год стояло устройство 15 детских площадок в округе Домодедово. Все 15 площадок уже установлены. Кстати, производитель — домодедовская компания «Забава». Они поставили комплексы в двух тематиках: «Город» и «Путешествие». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Получилось красиво, а главное — безопасно: покрытие резиновое, игровые элементы прочные и из современных материалов, рассчитанные на разные возрастные группы.

«Однако обращаю внимание, что ещё по 8 адресам благоустраивается территория вокруг детской площадки: где-то делаем удобные асфальтированные подходы, где-то еще идет благоустройство двора. В сентябре планируем завершить эти работы», — отметила глава Домодедово Евгения Хрусталева.

Площадки созданы с учетом потребностей современных семей. Они станут отличным местом для игр, общения и активного отдыха. Важно, что при их проектировании учитывались мнения местных жителей, и теперь дети смогут наслаждаться не только безопасной, но и красивой игровой средой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.