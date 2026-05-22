В Домодедове усилили контроль за лесами в пожароопасный сезон

В городском округе Домодедово с 20 апреля действует особый противопожарный режим, организовано круглосуточное патрулирование лесов и профилактические работы. В 2026 году в округе создают минерализованные полосы и обновляют противопожарную инфраструктуру, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Более 33% территории Домодедова занимают леса, преимущественно смешанные. Торфяники в округе отсутствуют, что снижает риск крупных возгораний. Мониторинг ведется круглосуточно с использованием видеонаблюдения и наземного патрулирования. В оперативные группы входят сотрудники УМВД, пожарно-спасательного гарнизона, Подольского филиала ГКУ МО «Мособллес» и волонтеры. Особое внимание уделяют местам массового пребывания людей и территориям рядом с населенными пунктами и СНТ.

В 2026 году в округе создают минерализованные полосы общей протяженностью 54,1 км. Они служат барьерами для распространения огня. Запланированы установка и ремонт 49 шлагбаумов, из них выполнено 34, размещение 17 информационных аншлагов, установлено 6, а также благоустройство 54 мест отдыха, работы завершены на 21 объекте.

В округе работают две пожарно-спасательные части ГУ МЧС России по Московской области, три части и четыре отдельных поста ГКУ МО «Мособлпожспас», а также отделение Всероссийского добровольного пожарного общества, объединяющее 134 добровольца. Дополнительно готовы задействовать 121 человека и 69 единиц техники организаций округа. Для водоснабжения оборудованы 1179 гидрантов и 16 площадок для забора воды, в 2026 году планируется обустроить новый пожарный водоем в деревне Бехтеево.

Жителям напоминают о запрете выжигания сухой травы, разведения костров в ветреную погоду и оставления огня без присмотра. В 2025 году выявлено 37 нарушений правил пожарной безопасности в лесах. При обнаружении возгорания необходимо звонить по номеру 112 или в диспетчерскую службу Подольского филиала ГАУ МО «Мособллес» по телефону +7 (910) 019-18-42.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.