В Домодедове у школы №12 высадили 850 деревьев в память о героях

Акцию «Лес Победы» провели на территории школы №12 в ЖК «Домодедово парк» в Домодедове. В 2021 году жители микрорайона высадили здесь 850 деревьев в память о героях Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Школа №12 в ЖК «Домодедово парк» открылась в 2020 году и стала долгожданной для детей со всего района. Спустя год территорию образовательного учреждения решили благоустроить и присоединились к акции «Лес Победы».

В тот день 280 человек — учителя, ученики, выпускники, родители и жители микрорайона — высадили 850 молодых лип, берез, рябин и туй. Многие приходили семьями и сажали деревья в память о родственниках — героях Великой Отечественной войны.

«Это прекрасная инициатива. Раньше здесь было как-то скучновато. Мы с сыном посадили тую в память о моем деде. Сегодня он пришел, посмотрел и сказал: „Мама, она уже выше меня“. И у меня слезы на глазах», — рассказала мама девятиклассника Ольга Соловьева.

«Я сажал липу в честь своего прадеда. Тогда она была мне по пояс. Сейчас я поднимаю голову, чтобы увидеть крону. Это мое дерево. Мое и прадеда», — поделился ученик 11-го класса Артем.

Через несколько лет здесь сформируется полноценная тенистая зона. Она станет не только зелеными легкими жилого комплекса, но и местом памяти для школьников и жителей.

За последние пять лет акции по высадке деревьев в городском округе Домодедово прошли на десятках площадок. В них приняли участие сотни человек, которые высадили 26 190 саженцев хвойных и лиственных деревьев и кустарников на площади 43,4 га.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.