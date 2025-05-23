В Домодедове стартовала подготовка к организации детских лагерей

В администрации Домодедово прошло заседание межведомственного координационного совета по организации отдыха для детей, проживающих в округе. На совещание пригласили руководителей школ и представителей заинтересованных ведомств и организаций, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Обсудили создание условий для качественного и безопасного отдыха детей. В прошлом году в Домодедово оздоровительная кампания прошла успешно. Это стало возможным благодаря слаженной работе ответственных лиц и контролирующих органов.

«В прошлом году мы с вами попробовали использовать один из инструментов — анкетирование. В этом году анкетирование по итогам завершения оздоровительной кампании будет являться обязательным.

Благодаря совместной работе мы сохранили показатели охвата отдыха оздоровления детей в возрасте от 7 до 15 лет, включая детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, на всех целевых уровнях. В этом году значение показателей составляют 63,5% — это охват отдыхом детей от 7 до 15 лет. Мы должны с вами оздоровить 16 519 человек», — сказала заместитель главы Домодедово Юлия Терещенко.

Анкетирование позволяет выяснить оправдались ли ожидания детей, какие занятия понравились, а какие нет. Эксперты уверены — это позволит существенно улучшить работу детских лагерей в следующем сезоне.

В этом году на базах домодедовских школ откроют 30 лагерей с дневным пребыванием. В них смогут отдохнуть почти три тысячи школьников. Среди них и дети, имеющие преимущественное право на льготную путевку в детский лагерь. Первоочередное право стать участником оздоровительных смен будет предоставлено детям, которые находятся в трудной жизненной ситуации, детям из многодетных семей и детям участников специальной военной операции.

На совещании также затронули вопросы детской безопасности на территории лагерей, отбора и квалификации персонала. Для контроля за соблюдением требований будут проведены выездные проверки.

«Нам необходимо в плотном взаимодействии с полицией, Росгвардией и МЧС принять неотложные предупредительные профилактические меры, направленные на обеспечение безопасности детей на объектах детского оздоровительного отдыха в период проведения летне-осенней оздоровительной кампании 2025 года», — сказал заместитель главы Домодедово Михаил Надеждин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Понимаю, что главы уделяют особое внимание проверке, состоянию летних лагерей, чтобы там все соответствовало стандартам. Считаю эту работу очень важной», — сказал глава региона.