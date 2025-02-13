В Домодедове состоится большое профориентационное мероприятие для школьников

Управление образования городского округа Домодедово уделяет большое внимание тому, чтобы помочь молодым людям определиться с профессиональным путем. Для этого организуются различные мероприятия, в том числе реализуется муниципальный профориентационный проект «Правильный выбор — осознанный выбор», сообщает пресс-служба администрации округа.

Уже 17 февраля пройдет очередное мероприятие в рамках проекта. Девятиклассников, их родителей и педагогов ждут с 10:00 до 14:00 в ГДКиС «Мир» (г. Домодедово, ул. Каширское шоссе, д. 100А).

В программе мероприятия: знакомство с разными профессиями и их особенностями, истории успеха от профессионалов различных сфер, возможность задать вопросы о выборе профессии, мастер-классы от ведущих учебных заведений и компаний, деловая игра «Командообразование и наставничество».

«Не упустите шанс сделать важный шаг навстречу вашему успешному будущему!» — добавили в управлении образования г. о. Домодедово.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.