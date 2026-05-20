В Домодедове расширяют инклюзивное пространство центра «Чудеса добра»

В городском округе Домодедово продолжают развивать доступную среду для детей и молодежи с инвалидностью. В 2025 году центр «Чудеса добра» получил отдельное помещение и оборудовал вход пандусом, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Благотворительный центр «Чудеса добра», созданный общественным движением «Дорогою Добра», более 13 лет работает в Домодедове. Он оказывает поддержку детям и молодым людям с инвалидностью, а также семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. За это время движение неоднократно становилось победителем конкурсов Фонда президентских грантов и других федеральных программ, было отмечено премией губернатора Московской области и принимает участие во Всероссийской благотворительной акции #ЩедрыйВторник.

В 2025 году администрация городского округа Домодедово поддержала проект и предоставила организации отдельное помещение. Это позволило создать постоянную площадку для системной работы. Сейчас здесь на бесплатной основе проходят занятия по социально-бытовой адаптации, творчеству, музыке и коррекционной гимнастике. Пространство используется для регулярных встреч и развивающих программ.

Дополнительно в центре обеспечили доступность для маломобильных посетителей. При поддержке Фонда президентских грантов, благотворительного фонда «Помощь рядом» и Домодедовского РАЙПО на входе в помещение установили пандус. Администрация округа совместно с депутатом Вячеславом Шалаевым также планирует благоустроить прилегающую территорию, чтобы сделать подход к центру максимально удобным для людей с разными потребностями.

«Мы гордимся тем, что в Домодедове есть такие сильные общественные организации, и будем и дальше помогать им делать округ доступнее для каждого», — отметила глава городского округа Евгения Хрусталева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона их за добрые дела .

«Когда вы находите возможность помочь, это очень ценно и для самих семей, и для наших бойцов, которые находятся на передовой и беспокоятся за своих родных. Ребята, я хочу в вашем лице поблагодарить всю большую команду волонтеров Подмосковья, которые объединены одной общей идеей — творить добро. Не сомневаюсь, что каждый из вас испытывает в своем сердце прекрасное чувство, когда делает доброе дело. Потому и акция наша тоже называется «Доброе дело», она проходит уже третий год и объединяет все больше неравнодушных людей», — отметил Воробьев.