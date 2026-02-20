В Домодедове расчистили улицу Кирова и остановки

Коммунальные службы провели уборку снега на улице Кирова в Домодедове ночью 20 февраля. Специалисты расчистили проезжую часть и остановки общественного транспорта, обеспечив более безопасное движение автомобилей и пешеходов.

Специалисты компании «Благо-сервис» расчистили дорогу у дома 7к1 на улице Кирова. Работы организованы поэтапно: сначала снегопогрузчик сгребает снег и сразу загружает его в самосвал, затем трактор с ковшом и щетками убирает остатки снега и наледи.

Особое внимание коммунальные службы уделяют участкам с высокой проходимостью. В первую очередь очищают территории у остановок общественного транспорта и возле здания МФЦ, куда ежедневно приходят жители городского округа.

Работы по зимнему содержанию территории продолжаются в плановом режиме.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.