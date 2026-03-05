В Домодедове провели молодежный форум «Наставничество»

сегодня в 18:24

Молодежный форум «Наставничество» прошел 2 марта в молодежном центре «Победа» в Домодедове. Участниками стали школьники местного отделения «Движения Первых», перед которыми выступили семь спикеров из разных сфер, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Образовательная встреча объединила школьников и экспертов, которые рассказали о профессиональном пути, преодолении трудностей и роли наставников в становлении личности. В числе спикеров были представители общественных организаций и органов местного самоуправления.

Руководитель местного отделения «Молодой гвардии Единой России» Анастасия Коновалова отметила, что подобные мероприятия помогают подросткам получить новые знания и энергию для развития, а также понять, как они могут быть полезны городу и обществу.

Советник главы городского округа, депутат совета депутатов Александр Пашков подчеркнул, что наставничество особенно важно в период профессионального самоопределения.

«Реальные истории успеха могут вдохновить школьников на активную общественную деятельность, предпринимательство и другие направления», — отметил Пашков.

Наставник проекта «Наставник Z» Александр Гаджиев рассказал о значении личной инициативы.

«Важный шаг на пути к успеху — готовность действовать, выходить из зоны комфорта и преодолевать трудности», — подчеркнул Гаджиев.

Сотрудник молодежного центра «Победа» Алена Соловьева представила опыт проектной деятельности и добровольчества, вспомнив своего первого наставника, который помог ей развить навыки общения, анализа и работы с проектами.

Форум завершился панельной дискуссией. Школьники задали вопросы спикерам и представили собственные идеи по развитию наставничества в городском округе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.