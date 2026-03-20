В Домодедове провели митинг в честь годовщины Крыма

Около 150 человек 18 марта собрались на площади 30-летия Победы в Домодедове, чтобы отметить годовщину присоединения Крыма к России. В акции приняли участие представители МГЕР, депутаты совета депутатов и общественники, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие организовали участники движения МГЕР. К собравшимся обратились депутаты совета депутатов округа и председатель совета Леонид Ковалевский. Он напомнил о событиях 2014 года и подчеркнул, что решение о вхождении полуострова в состав Российской Федерации было принято по итогам референдума.

«Прошел референдум, и практически без потерь, без войн, мы присоединили Крым в состав Российской Федерации», — сказал Ковалевский.

Депутат совета депутатов Станислав Вихор отметил активное участие молодежи в акции. Руководитель местного отделения МГЕР Анастасия Коновалова напомнила, что 12 лет назад Крым и Севастополь приняли решение о воссоединении с исторической Родиной.

В рамках мероприятия прошел флешмоб с участием 122 представителей различных организаций округа. Участники выстроились в надпись «Крым — Россия». Директор детского морского центра «Альбатрос» Ольга Бычкова подчеркнула, что эта дата символизирует дружбу народов и сотрудничество между Домодедовом и Крымом.

