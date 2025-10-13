В Домодедове прошли занятия для будущих мам

В честь Дня беременных в женских консультациях городского округа Домодедово прошли занятия для будущих мам. Мероприятие организовано Домодедовской больницей в рамках федерального проекта «Всебеременным.РФ».

В первой части цикла медицинский психолог школы «Будущих мам» Алена Лыгина рассказала женщинам о правильном режиме труда и отдыха в период ожидания ребенка.

«Во время беременности наступает этап „гнездования“, когда будущие мамы хотят обустроить дом, подготовить все к появлению малыша. Важно понимать, какие нагрузки уже недопустимы и как распределять силы», — отметила Алена Лыгина, медицинский психолог школы «Будущих мам».

Во время встречи участницы задавали множество вопросов о поведении и самочувствии в разные периоды беременности. Психолог подчеркнула, что главная цель таких занятий — предоставить достоверную информацию и оградить женщин от ошибочных советов из непроверенных источников.

После перерыва лекцию провела врач-консультант по грудному вскармливанию и послеродовой реабилитации Мария Стулова. Она рассказала о пользе грудного молока, особенностях первых часов после родов и важности эмоциональной поддержки молодой мамы.

«Мы обсуждали, как отличить молозиво от молока, почему грудное вскармливание так важно и какие трудности могут возникать в первые дни после родов. Женщины часто тревожатся, и важно, чтобы рядом была помощь и поддержка», — рассказала Мария Стулова, преподаватель школы «Будущих мам».

В завершение лекций будущим мамам вручили памятные подарки и провели розыгрыш полезных товаров для новорожденных.

Такие мероприятия помогают беременным женщинам чувствовать уверенность, справляться с тревогами и готовиться к материнству. Это также часть системной работы по поддержке рождаемости и демографической политике, о важности которой неоднократно говорил Президент РФ Владимир Путин.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.