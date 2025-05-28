В Домодедове прошли благотворительный концерт и выставка военной техники

В селе Добрыниха г. о. Домодедово прошел масштабный благотворительный праздник, посвященный 80-летию Великой Победы. Мероприятие объединило концерт, выставку военной техники и оружия, ярмарку и множество тематических площадок. Празднование собрало не только местных жителей, но и гостей со всего округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Традиционно праздник прошел на территории рядом с храмом иконы Божией Матери «Отрада и Утешение», который стал духовным и культурным центром событий. Настоятель храма отец Алексий Зверобоев рассказал, что к мероприятию готовились всем приходом:

«Рыли окопы, придумывали, заказывали, делали. Привезли технику. Это очень много. Поэтому, конечно, я поздравляю всех с праздником, это очень важно, это очень дорого, но первое, что хочу сказать: огромное спасибо всем тем, кто помог», — подчеркнул он.

Окопы, заграждения, блиндажи — все элементы военной реконструкции были созданы вручную. Прихожанам даже пришлось откачивать воду из траншей, чтобы воспроизвести атмосферу фронтовой жизни. Это, по словам организаторов, помогло особенно молодому поколению прочувствовать, через что пришлось пройти их предкам.

Настоятель Преображенского храма из села Вельяминово Дмитрий Федоров отметил, что такие события играют важную роль в сохранении памяти:

«Добрыниха стала притяжением именно таких экспозиций. И сегодня наши дети могут потрогать, посмотреть, ощутить всю ту боль, которую переживали, ощутить и радость, которой мы сегодня объединены, радость от Победы», — сказал он.

Со сцены звучали песни военных лет, а на полевой кухне гостей угощали настоящей солдатской кашей. Особой популярностью пользовалась интерактивная выставка техники: мальчишки и девчонки с интересом разглядывали оружие, садились за руль фронтовых машин, участвовали в мастер-классах и фотосессиях.

Показательные выступления военнослужащих одной из частей добавили празднику динамики и зрелищности. Также в этот день прошли экскурсии к мемориалам на территории села, которые провел руководитель музея боевой авиации имени Виктора Талалихина Юрий Проскурин. Он рассказал о подвигах героев, погибших на этих землях.

Праздник в Добрынихе стал примером настоящего народного единения и любви к Родине. Каждый, кто приехал, сделал это по зову сердца — чтобы вспомнить, почтить и передать историю Великой Победы следующим поколениям.

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