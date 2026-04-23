В Домодедове прошла встреча для выпускников перед ЕГЭ

Мотивационная встреча для одиннадцатиклассников состоялась 20 апреля на стадионе «Авангард» в Домодедове. Акцию «100 баллов для победы» провели для поддержки школьников перед сдачей ЕГЭ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие прошло в рамках ежегодной инициативы Рособрнадзора. Заместитель начальника управления образования администрации Домодедова Людмила Агарева напомнила, что акция проводится каждый год и помогает выпускникам поверить в свои силы.

«Она проходит каждый год. Это инициатива Рособрнадзора для того, чтобы поддержать наших выпускников одиннадцатых классов сдать экзамен. Рассказать, что миссия выполнима и 100 баллов на самом деле реальность», — рассказала Агарева.

Глава городского округа Евгения Хрусталева призвала школьников сосредоточиться на экзаменах и сохранять спокойствие.

«Вам сейчас надо только сделать одного — написать ЕГЭ. Вот и все. Вы все знаете, все умеете. Дышите глубже — у вас все получится», — отметила Хрусталева.

Депутат Мособлдумы Олег Жолобов сравнил экзамены с финалом спортивных соревнований, где важны выдержка и уверенность. Перед выпускниками также выступили известные спортсменки округа — Любовь Галкина, Юлия Чумгалакова, Мария Егорова и Екатерина Вальчук. Они поделились личным опытом сдачи экзаменов и поступления в вузы.

«Я тоже была на вашем месте, сдавала ЕГЭ. Когда уезжала на сборы, брала шпаргалку и готовилась. Экзамены сдала неплохо, поступила в университет и успешно его окончила», — рассказала Чумгалакова.

К участникам обратилась и выпускница 2025 года София Севостьянова, получившая 100 баллов по информатике. Учитель школы №4 Вадим Артамонов подчеркнул, что встреча вдохновила ребят и показала достижимость успеха. По словам самих школьников, мероприятие добавило им уверенности перед экзаменами.

