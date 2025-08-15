В Домодедове прошла патриотическая встреча

В день военно-воздушных сил в городском округе Домодедово в микрорайоне Востряково прошла встреча активных жителей с депутатом Мособлдумы Олегом Жолобовым и заслуженным военным летчиком, местным депутатом Александром Оспищевым, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

За чашкой чая Александр Иванович рассказал о своей долгой и насыщенной службе.

«Вся служба была посвящена вам — нашему народу. 30 лет — это не какие-то высокие слова, это действительно реальная моя жизнь», — отметил Оспищев, добавив, что его служба проходила без особых отпусков.

Олег Жолобов подчеркнул: «Мы должны не просто общаться здесь, а мы должны информацию о людях, о своей гордости, о своей стране — ее разносить». Он выразил уверенность, что различные поколения должны объединяться через общую историю и ценности.

Александр Оспищев рассказал о своем опыте в авиации, подтвердив, что ему «повезло полетать на самолетах первого поколения реактивной авиации». Он поделился и тем, как справлялся с чувством страха во время полетов: «Если ты хоть два-три дня не полетал, то уже страшно… Но перебарываешь этот страх, и потом уже не страшно».

Во время встречи Оспищев также вспомнил о смелом приземлении на самолете без работающих двигателей: «Я посадил самолет без работающих авиационных двигателей. Он остановился».

Участники встречи согласились, что такие воспоминания необходимо передавать новому поколению, и анонсировали планы о проведении «Уроков о важном» в местных школах в новом учебном году.

