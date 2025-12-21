В Домодедове прошла акция по уборке на улице Корнеева

В городском округе Домодедово 17 декабря, у дома 16 по улице Корнеева, состоялась акция по уборке. Мероприятие организовано местными активистами — молодежным парламентом, молодой гвардией и волонтерами Подмосковья, в ответ на жалобы жителей, обеспокоенных замусоренной территорией.

По словам Тихона Гаврикова, председателя молодежного парламента, «Местные жители часто жалуются на замусоренность данной территории. Мы будем проводить здесь акцию по уборке». Ирина Сажина, председатель общественной палаты, добавила: «Мы понимаем, что не всегда могут справляться дворники. В наших силах помочь наведению порядка».

В ходе акции активные жители вместе убирали мусор, делая территорию чище. Планируется, что подобные мероприятия будут регулярными, что способствует не только улучшению внешнего облика города, но и укреплению общественного духа среди молодежи и местных жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.