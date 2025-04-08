В Домодедове прошел конкурс литературно-музыкальных композиций «Мы помним»

В Домодедове состоялся муниципальный конкурс литературно-музыкальных композиций «Мы помним». В этом году он по-настоящему уникальный, поскольку юнармейцы смогли раскрыть свой творческий потенциал. Участие приняли 6 лучших юнармейских команд городского округа Домодедово, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«В преддверии 80-летия Победы мы проанализировали и поняли, что что-то нужно творческое нам придумать, именно для наших юнармейцев. Потому что мы привыкли, что наши юнармейцы участвуют в военно-спортивных соревнованиях, преодолевают препятствия, разбирают автоматы, а вот именно в творческих конкурсах мы их, ребят, именно никогда не видели», — директор детского морского Центра «Альбатрос» Ольга Бычкова.

Каждое выступление команд — это маленький спектакль, отражающий глубокое уважение к истории нашей страны. Кроме того, юнармейцам удалось создать особую атмосферу благодаря эффектным декорациям, видеоряду и музыкальному сопровождению.

Множество репетиций не прошли даром. Учащиеся под чутким руководством педагогов оттачивали свои номера до совершенства, чтобы показать, чему успели научиться на занятиях. Юнармейцы уверены, подвиги наших предков действительно героические.

«Мероприятия, мне кажется, такие помогают нам вспомнить, как наши предки боролись за нашу страну. Ведь они совершали героические подвиги. И этим действительно нужно гордиться», — сказала участница конкурса литературно-музыкальных композиций «Мы помним» Алина Чиненкова.

Генерал-полковник Иван Морозов особый акцент сделал на важности патриотического воспитания.

«Занимаемся воспитанием молодого поколения, чтобы они были достойными гражданами нашего прекрасного Отечества — России», — Иван Морозов, почетный гражданин города Домодедово, генерал-полковник

По итогам конкурса третье место занял отряд «Партизаны ДМД» Домодедовской школы № 4. Серебро — у отряда «ЮнАвиа» Домодедовской школы № 12. А победителем стала команда «Отважные» Домодедовской школы № 8.

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