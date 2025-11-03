В городском округе Домодедово состоялся традиционный фестиваль национальностей «Мы вместе — единая Россия!», объединивший воспитанников образовательных комплексов, педагогов и родителей. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Домодедово.

Праздник прошел в атмосфере дружбы, единства и уважения к культурным традициям народов России.

В числе почетных гостей — глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева, депутат Московской областной Думы Олег Жолобов, председатель Совета депутатов Леонид Ковалевский, руководитель Домодедовского отделения Ассоциации ветеранов СВО Сергей Рябов, участник образовательной программы для ветеранов СВО «Герои Подмосковья» Олесь Аниканов, а также члены Совета ветеранов.

Фестиваль стал не только культурным, но и благотворительным событием — во время праздника собрали гуманитарную помощь для участников специальной военной операции. Все уже передано для отправки на фронт.

Глава округа Евгения Хрусталева вручила Анжелике Манджиевой, советнику директора школы № 9 по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями, вдове участника СВО, букет цветов — в знак признательности за активное участие в воспитании детей, сохранение семейных и культурных ценностей и личный вклад в развитие гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения.

В свою очередь Анжелика Манджиева, которая представила на фестивале Республику Калмыкия, поделилась частичкой своей культуры — преподнесла в качестве подарка руководителю Домодедовского отделения Ассоциации ветеранов СВО Сергею Рябову четки из семян калмыцкого лотоса, украшенные символом Ваджры.

«Для меня этот подарок — не просто знак внимания, а напоминание о том, что сила человека — в вере, выдержке и стремлении к истине», — отметил Сергей Рябов.

Лотос в культуре Калмыкии — символ чистоты, возрождения и духовной силы, а Ваджра олицетворяет непоколебимость, стремление к истине и внутреннюю стойкость.

«Такие мероприятия объединяют, помогают лучше понимать друг друга и укрепляют чувство гордости за то, что мы — единая страна», — отметила глава округа Евгения Хрусталева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.