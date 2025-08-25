В Домодедове появится новый храм в честь Георгия Победоносца

В микрорайоне Южный городского округа Домодедово началось строительство православного храма в честь святого Георгия Победоносца. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Чин освящения строительства и закладку камня в основание будущего храма провел архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий.

«Уверена, он станет не только местом богослужений, но и духовной опорой для жителей микрорайона, где они смогут найти поддержку, силы и вдохновение», — отметила глава округа Евгения Хрусталева.

Новый двуглавый храм будет возведен в форме креста, в традиционном русском стиле, из оцилиндрованного бревна.

При строительстве применяются современные технологии: надежная гидро- и пароизоляция, утепление, мощные бревна и прочные полы. Купола и декоративные элементы изготовят по всем канонам.

«Благодарю инвестора за возведение храма и нашего владыку Аксия за внимание к жителям округа и их духовности. Для многих это событие стало знаковым, ведь храм — это не только здание, это частица духовной жизни и веры в сердце каждого», — подчеркнула Евгения Хрусталева.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.