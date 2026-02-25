В Домодедове отпраздновали Масленицу в парках округа

Масленичные гуляния прошли 22 февраля в парках «Елочки» и «Взлет» городского округа Домодедово. Жители угощались блинами, участвовали в конкурсах и народных забавах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Основные праздничные мероприятия развернулись в парке «Елочки». Гости участвовали в конкурсах, играли в традиционные игры и пробовали блины. Одной из самых популярных забав стало метание снежков в специальные отверстия больших матрешек.

Жители делились друг с другом рецептами и поздравлениями.

«Здоровья, счастья! Весна пришла, зиму пережили! Красота!» — поделился житель городского округа Домодедово Александр.

Татьяна рассказала о своем любимом рецепте.

«Очень понравился рецепт „Три стакана“… и три яйца тоже», — отметила участница гуляний.

Кульминацией праздника стало сжигание чучела Масленицы. Его привезли к месту гуляний на импровизированной лошади под звуки бубенцов. Гости активно подпевали и аплодировали, а самые смелые пробовали забраться на высокий столб.

В парке «Взлет» посетителей встречали актеры в костюмах цыганки, шута и Бабы Яги. Они танцевали и вовлекали в игры самых юных гостей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.