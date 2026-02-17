В Домодедове отметили День православной молодежи форумом и награждением

15 февраля в Домодедове прошли мероприятия, посвященные Всемирному дню православной молодежи. Центральной площадкой стал дворец культуры и спорта «Мир», где собрались делегации приходов и молодежных объединений, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Праздничный день начался с Божественной литургии в храме Рождества Христова в Барыбино, которую возглавил архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий. В этот же день архиепископ стал почетным гостем форума православной молодежи во дворце культуры и спорта «Мир».

Участников встречи приветствовали представители духовенства и администрации округа. Заместитель главы Домодедова Юлия Терещенко отметила, что муниципалитет становится традиционной площадкой для диалога поколений и объединения молодежи вокруг духовно-нравственных ценностей.

В рамках мероприятия показали видеоролик о работе Епархиального отдела по делам молодежи за 2025 год. Архиепископ Аксий подчеркнул важность поддержки молодого поколения и отметил, что от взрослых зависит, какой путь выберет молодежь.

На форуме наградили наиболее активных представителей молодежных объединений и их наставников. Праздничную атмосферу создали выступления творческих коллективов Домодедова. Мероприятие объединило десятки молодых людей и подтвердило актуальность духовных традиций среди молодежи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.