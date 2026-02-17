В Домодедове открылся кадетский пожарно-спасательный класс

сегодня в 16:42

В Домодедове 16 февраля на базе образовательного комплекса «Вертикаль» состоялось открытие кадетского пожарно-спасательного класса, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

Торжественное мероприятие началось с исполнения гимна России. Ученики нового кадетского класса принесли клятву, отметив важность этого события для себя.

В церемонии приняли участие руководители образовательного учреждения, начальник Домодедовского пожарно-спасательного гарнизона Артем Тепцов, заместители начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Домодедову Александр Худяков и Артем Кудашкин, а также представители 58 пожарно-спасательной части.

В рамках обучения кадеты познакомятся с основами пожарно-спасательного дела, освоят навыки работы с техникой и оборудованием гарнизона.

Артем Тепцов пожелал кадетам с гордостью носить звание и быть достойными гражданами страны, подчеркнув, что спасение жизней требует силы духа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.