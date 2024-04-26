В Домодедове открылся единый центр бесплатной юридической помощи

В городском округе Домодедово открылся единый центр бесплатной юридической помощи для отдельных категорий граждан. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Он будет действовать на базе Домодедовского филиала Московской областной коллегии адвокатов на улице Коломийца, дом 6.

Глава округа Михаил Ежокин подписал соглашение о сотрудничестве в сфере оказания бесплатной юридической помощи между Администрацией г. о. Домодедово, Адвокатской палатой Московской области и Московским областным отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».

Тесный контакт между муниципалитетом и профессиональным адвокатским сообществом безусловно пойдёт на пользу жителям. Бесплатной юридической помощью по закону могут воспользоваться инвалиды, сироты, малоимущие, жертвы чрезвычайных ситуаций, с недавних пор — участники специальной военной операции и члены их семей. С полным перечнем льготных категорий можно ознакомиться по ссылке.

«Реализация прав и защита интересов жителей — основа социальной справедливости в стране. Здорово, что благодаря соглашению домодедовцы будут получать качественную юридическую помощь», — сказал глава округа Михаил Ежокин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.

