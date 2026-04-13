В Домодедове открыли «Школу возможностей» для молодежи с инвалидностью

Новый проект социальной адаптации «Школа возможностей» стартовал в комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Домодедовский» в горокруге Домодедово. Программа рассчитана на молодых людей с инвалидностью от 18 до 35 лет и включает развивающие, творческие и спортивные занятия, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проект направлен на развитие логического мышления, памяти, воображения, внимательности и терпеливости. Участники занимаются пальчиковой гимнастикой, посещают арт-терапию, творческие мастер-классы и совместные досуговые мероприятия, что помогает раскрыть потенциал и повысить уверенность в себе.

Отдельный блок посвящен социально-бытовой адаптации. Молодые люди учатся выстраивать и поддерживать социальные контакты, осваивают практические бытовые навыки и навыки самообслуживания, участвуют в кулинарных занятиях. Также программа включает адаптивную физкультуру и тренировки на тренажерах для повышения физической активности.

Занятия проводят квалифицированные специалисты. Продолжительность каждого — 20–30 минут. Очные встречи проходят по адресу: Домодедово, улица Советская, дом 8, вход со стороны автостоянки. Получить дополнительную информацию можно по телефону +7 (496) 793-28-50 или в кабинете № 4 центра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.