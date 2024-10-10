В Домодедове открыли новую губернаторскую площадку

Новая детская игровая площадка по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева открылась в городском округе Домодедово. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Для маленьких жителей и гостей микрорайона Западный на улице Талалихина, 8/10 прошел веселый праздник. Открыли новый детский игровой комплекс, поели мороженое и отлично проверили время со сказочными персонажами!.

«Новая детская площадка построена для вас. Занимайтесь, играйте и любите место, в котором вы живете! Надеюсь, что вы будете бережно относиться к новой игровой зоне и хорошо проводить здесь время», — сказала глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.

Новые детские игровые площадки рассчитаны на детей разных возрастных категорий. Игровые комплексы устанавливаются с учетом современных требований к безопасности и оснащению — все они оборудуются резиновым ударопоглащающим покрытием, оснащены безопасными и удобными игровыми элементами.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.