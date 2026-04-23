В Домодедове обсудили уборку и ремонт дорог к праздникам

Итоги прошедшей недели подвели 20 апреля на оперативном совещании в администрации Домодедова. Участники рассмотрели ход «Месяца чистоты и порядка», ремонт дорог и подготовку к праздничным мероприятиям, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В совещании приняли участие председатель совета депутатов Леонид Ковалевский и советник главы округа Александр Пашков. Основными темами стали благоустройство, дорожные работы и подготовка ко Дню Победы.

Начальник управления ЖКХ Кирилл Лях сообщил, что уборка смета выполнена на 86%, механизированное подметание — на 60%, механическая промывка — на 31%, прогребание газонов — на 90%. Работы продлятся до 30 апреля. Также начался капитальный ремонт внутренних инженерных систем в доме №66 на улице Школьной.

«За неделю поступило 165 обращений, выполнено 109», — отметил директор МКУ «Комбинат благоустройства» Дмитрий Негорожин.

Главный инспектор управления дорожной инфраструктуры Анна Голобородько рассказала, что в нескольких населенных пунктах провели профилирование дорог, покраску бордюров и остановок. За неделю покрасили около 7 км бордюров, очистили 7 тыс. кв. м территорий остановок и вымыли 55 дорожных знаков.

«Выполнялись работы по уборке грунта, очистке тротуаров и ямочному ремонту», — добавил эксперт «Мосавтодора» Иван Чернолихов.

Начальник управления строительства Валерий Трифонов сообщил о начале устройства наружного освещения на парковке в селе Домодедово. Также готовится документация для освещения в деревнях Степыгино, Глотаево и Голубино. К 22 апреля планируется завершить установку световых конструкций ко Дню Победы, работы по шести из восьми светодиодных перетяжек завершат 21 апреля.

Председатель комитета по культуре Ольга Саухина сообщила, что с 21 апреля праздничные мероприятия стартуют на 24 площадках округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.