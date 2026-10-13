В Домодедове обсудили роль предпринимательских классов в выборе профессии

Руководители школ, представители образования, бизнеса, вузов и организаций-партнеров 13 октября обсудили развитие предпринимательских классов на региональном совещании в Домодедовской гимназии № 5, сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Совещание прошло в рамках проекта «Региональная модель профильной навигации «Маршрут в профессию». Участники обсудили связь школьной профориентации с потребностями экономики Подмосковья и задачи на 2026–2027 учебный год.

В числе тем — развитие предпрофессионального образования, укрепление связей школ и предприятий, создание перечня площадок для профпроб, экскурсий и мастер-классов. Участники также рассмотрели более активное использование лабораторий, музеев, производственных и учебных площадок партнеров.

Наталья Чудакова представила доклад «От идеи до бизнес-плана: интеграция учащихся в экономику». Она отметила, что предпринимательские классы знакомят школьников с основами бизнеса, экономикой муниципалитета и востребованными профессиями, показывают, как прикладные навыки могут стать основой собственного дела. С 2023 года руководители общественных приемных уполномоченного с участием предпринимателей провели более 192 мероприятий для свыше 8,5 тыс. школьников Подмосковья.

Гимназия № 5 представила опыт запуска предпринимательского класса. Участники обсудили базовую модель таких классов в регионе и варианты продолжения образования после школы. Отдельное внимание уделили проектам школьных команд в модели «школа — вуз — предприятие», которые помогают понять, где и как применять знания.

«Профориентация становится эффективной, когда школьник видит не абстрактную профессию, а реальную траекторию: какие знания нужны, где их получить, на каком предприятии применить и как со временем превратить опыт в собственное дело. Предпринимательские классы помогают связать образование с экономикой региона и дают подросткам более осознанный выбор будущего», — отметила Наталья Чудакова.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.