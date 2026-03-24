В Домодедове обсудили доступную среду для инвалидов

Заседание координационного совета по делам инвалидов прошло 23 марта в администрации Домодедова. Участники обсудили развитие доступной среды на туристических объектах и поддержку ветеранов спецоперации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В заседании приняли участие глава городского округа Евгения Хрусталева и советник главы Александр Пашков. Основное внимание уделили созданию инклюзивной среды на туристических объектах, которые принимают спортсменов, гостей мероприятий и экскурсионные группы «Активного долголетия», а также ветеранов спецоперации с ограничениями по здоровью.

«Туристическая инфраструктура должна быть доступной. Наша задача — сделать так, чтобы территория помогала адаптироваться, а не создавала дополнительные трудности», — подчеркнула Евгения Хрусталева.

Председатель комитета по культуре, делам молодежи и спорту администрации Ольга Саухина отметила, что доступная среда включает входные группы с пандусами и поручнями, аудиогиды и планшеты, дополнительные кресла-коляски, а также навигацию с тактильными указателями и шрифтом Брайля.

Отдельно участники обсудили систему долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, в том числе ветеранами спецоперации. Директор Домодедовского комплексного центра социального обслуживания населения Татьяна Тихонова пояснила, что услуги предоставляют с учетом индивидуальной потребности и трех уровней нуждаемости. Оценку проводят эксперты на основании анкеты-опросника.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал обратить внимание на важность доступной городской среды для маломобильных групп граждан.

«Сколько таких мест в Коломне, Серпухове, которые мы в рамках строительства дорог, тротуаров, благоустройства парков и скверов должны соответственно трансформировать в доступную среду? Это тема не новая, она получила дополнительный запрос», — сказал Воробьев.