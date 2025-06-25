В Домодедове обсудили благоустройство и вывоз отходов на оперативном совещании

На еженедельном оперативном совещании глава Домодедово Евгения Хрусталева и председатель Совета депутатов Леонид Ковалевский заслушали доклады о проделанной за неделю работе и выполнении поручений, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В центре внимания обсуждения оказались важные темы, такие как устройство пешеходных дорожек, проблемы с запаркованностью контейнерных площадок, а также ответственность за нарушение правил перевозки строительных отходов.

Начальник управления ЖКХ администрации Домодедово Александр Назаров сообщил о ходе работ по обустройству пешеходных коммуникаций, которые выполняет подрядчик ООО «ДСК». «Всего будет обустроено шесть пешеходных дорожек, из них уже четыре готовы. Две — в микрорайоне Центральный, ещё две — в Западном». Также он отметил, что на улице Мечты в микрорайоне Белые Столбы и в селе Красный Путь будут установлены детские игровые площадки в рамках губернаторской программы.

Обсуждая проблемы вывоза отходов, Андрей Иванов, начальник отдела сервиса «Каширского регионального оператора», сообщил о сохраняющейся проблеме вывоза мусора из-под проводов ЛЭП в селе Ям и микрорайонах Белые Столбы и Авиационный. «Существует проблема вывоза мусора из-за запаркованности вблизи контейнерных площадок на Каширском шоссе и улице Курыжова», — сообщил Иванов. Евгения Хрусталева поручила ответственным службам разобраться с ситуацией.

Заместитель начальника управления дорожно-транспортной инфраструктуры администрации Алексей Люхин отметил, что работы велись в штатном режиме, с корректировкой на погодные условия. «На прошедшей неделе подрядчик завозил материалы для отсыпки дороги Острожки — Мансурово, а также приступили к устройству тротуара между улицами Краснофлотской и Дачной», — рассказал Люхин.

Федор Миронов, начальник территориального отдела № 3 министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, доложил о выявленных нарушениях правил перевозки строительных отходов. «Штрафы выписываются автоматически для юридических лиц, если машина не оформлена в электронном талоне», — подчеркнул Миронов. За прошедшую неделю три физических лица были привлечены к ответственности, и им был выставлен счёт на сумму 9000 рублей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.