В Домодедове наградили победителей конкурсов педагогического мастерства

В Домодедовской школе № 9 прошло чествование победителей и участников муниципальных этапов конкурсов профессионального педагогического мастерства. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Конкурсы профессионального мастерства для педагогов точно экзамен. Проверить свои силы, а также поделиться опытом и приобрести новые знания в этом году решили 139 учителей, воспитателей, педагогов дополнительного образования, работающих в городском округе Домодедово.

«Спасибо вам огромное за ваше служение, за ваше отношение к вашей работе. Будем за вас болеть в следующем этапе конкурса! Поздравляю!» — сказала глава Домодедово Евгения Хрусталева.

Учителя и воспитатели Домодедова в этом учебном году приняли участие в нескольких традиционных конкурсах. Так, «Сердце отдаю детям» для педагогов дополнительного образования, а «Педагогический дебют» собрал молодых специалистов, только ступивших на путь учительства. Победитель муниципального этапа конкурса Феликс Нечипоренко сам влюблен в математику и в учениках старается зажечь этот огонь. В награду молодой педагог получил звезду победителя.

«Для того, чтобы дети загорелись, нужно, чтобы ты горел сам. Если сам любишь то, чем занимаешься, то и дети будут загораться с каждым днем больше и больше. Педагог должен быть добрым и любить детей. Все остальное придет с опытом и со временем», — сказал учитель математики Домодедовской школы № 7 Феликс Нечипоренко.

Каждый молодой педагог — продолжение традиций, заложенных учителями-наставниками, теми, кто проработал в школе долгие годы и стал примером для начинающих. Их чествовали стоя все участники церемонии.

Около 20 педагогов округа стали участниками самого престижного конкурса «Педагог года». Стать его победителем значит получить признание профессионализма. В этом году представлять Домодедово на региональном конкурсе будет Анна Гречина, учитель математики Домодедовского лицея № 3.

«Наверное, целью своей работы я ставлю не выигрыш в этих конкурсах, а чтобы каждый ученик, которого я учу, по окончании школы вспоминал о школьной поре с теплотой и любовью. Я всегда говорю детям одну такую фразу, мне ее сказал мой дедушка: «Стыдно не знать, стыдно не хотеть знать», — сказала учитель математики Домодедовского лицея № 3 Анна Гречина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.