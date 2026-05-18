В Домодедове наградили победителей экоконкурса «Чистый холст»

Экоконкурс «Чистый холст» прошел с апреля во всех школах городского округа Домодедово в рамках проекта Каширского регоператора. Участники представили более 35 творческих работ, а победители отправятся на экологический квест в Приокско-Террасный заповедник, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственного жилищного надзора Московской области.

Проект «Чистый холст» Каширский регоператор реализовал при поддержке управления образования муниципалитета и в партнерстве с Приокско-Террасным государственным заповедником. Для школьников провели серию экоуроков и организовали конкурс рисунков.

На конкурс поступило более 35 работ. Учащиеся готовили их как самостоятельно, так и вместе с родителями и педагогами. Некоторые проекты представили целыми классами.

Победителями стали коллектив 3Б класса МАОУ «ДОК «Наследие» под руководством Маргариты Титовой, коллектив 6М класса МАОУ Домодедовской гимназии №5 под руководством Ольги Лучкиной, а также ученица 6А класса МБОУ Кутузовской школы-интерната для обучающихся с ОВЗ. Жюри отметило высокий уровень работ воспитанников Кутузовской школы-интерната и приняло решение наградить поездкой не только класс-победитель, но и всех участников учреждения.

Главным призом станет участие в эколого-просветительском квесте в Приокско-Террасном заповеднике и знакомство с зубрами. Регоператор поблагодарил школьников, педагогов и родителей за активное участие.

Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко ранее подчеркивал, что в регионе растет число жителей, заинтересованных в развитии экологических инициатив. Просветительская работа с детьми и взрослыми остается одним из приоритетов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.