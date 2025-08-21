В Домодедове начался пилотный проект по регистрации объектов недвижимости в СНТ

В городском округе Домодедово начали реализовывать новый пилотный проект по регистрации объектов недвижимости на территории садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ). Участие в проекте позволит гражданам оформить все необходимые для постановки на кадастровый учет документы, бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Галина Перепеч, которая с апреля по октябрь живет на даче в СНТ «Дружба», стала участницей проекта по регистрации объектов недвижимости и решила не упускать возможность.

«Вообще совершенно удивительно, потрясающе, что такая существует услуга для населения. Такая помощь, особенно для пенсионеров, которые здесь живут, и выехать куда-то им сложно», — поделилась Галина.

Еще одна участница проекта — Татьяна Садовникова, чей муж является инвалидом. Женщина отметила, что оформить недвижимость было необходимо, и без участия специалистов это стало бы затруднительным. «Если бы пришлось куда-то ехать, а потом два раза — один раз, чтобы обмерили, а потом еще МФЦ и БТИ. Безумно здорово, что они приехали, что и БТИ, и все документы оформили», — сказала Татьяна.

Вопросы постановки на кадастровый учет объектов недвижимости в СНТ остаются актуальными для многих жителей округа. Проект помогает быстро и бесплатно решить эти проблемы. На этот раз 30 собственников смогли узаконить свою недвижимость.

«Либо дома, либо земельные участки. Некоторые захотели зарегистрировать хозблоки или бани», — отметила Татьяна Казакова, заместитель руководителя комплексно-производственной группы № 5 Южного филиала БТИ Московской области.

На первом этапе кадастровые инженеры провели все необходимые замеры, а в этот раз представители БТИ и сотрудники МФЦ приехали уже с готовыми документами.

«Для заявителя это очень удобно. И нам не составляет труда выехать. Первый опыт — пока прекрасно всё, справляемся», — добавила Анастасия Литовченко, начальник отдела дополнительного офиса МФЦ микрорайона Барыбино.

Председатель СНТ «Дружба» Ольга Иванова подчеркнула, что это очень большая помощь многим гражданам, особенно пожилым людям.

«Не каждый поедет в МФЦ своим ходом», — сказала Иванова.

Проект реализация только в нескольких муниципалитетах Подмосковья, и Домодедово — один из них. Участие в нем абсолютно бесплатно, а финансирование работ будет осуществляться за счет органов местного самоуправления.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.