В Домодедове начали заселять дом ЖК «Оптима»

В Домодедове стартовало вручение ключей жителям дома 31к1 жилого комплекса «Оптима», ранее известного как ЖК «Ледово». Дом введен в эксплуатацию, первые собственники уже осмотрели квартиры. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ключи новоселам вручила глава городского округа Евгения Хрусталева. Она подчеркнула, что проект был непростым: предыдущий застройщик обанкротился, однако благодаря совместной работе жителей, администрации и правительства Московской области строительство удалось завершить при поддержке партии «Единая Россия».

«Проект был непростым. Предыдущий застройщик обанкротился. Но благодаря активности жителей, совместной работе с администрацией и правительством Московской области, поддержке «Единой России» новому застройщику удалось довести дело до результата. И теперь мы можем с радостью вручить ключи», — отметила Евгения Хрусталева.

Для многих новоселов получение квартиры стало важным жизненным событием. Наталья рассказала, что долгие годы жила в общежитиях и коммунальных квартирах и теперь рада собственному жилью.

«Очень хорошая квартира, светлая, я люблю очень светлое. Все что надо, балкончик есть, все есть, вот шкафчик поставить, благоустроить все хорошенечко», — поделилась она.

Артур сообщил, что его отец приобрел квартиру, находясь в зоне специальной военной операции.

«Я счастлив увидеть ее в первый раз, уже планирую ремонт в голове, как это все будет выглядеть», — рассказал молодой человек.

Руководитель дивизиона Домодедово компании «Премьера» Сергей Саранский отметил, что сдача дома стала подтверждением доверия жителей. По его словам, за 2,5 года удалось преодолеть неопределенность, и это уже третий введенный в эксплуатацию дом.

В жилом комплексе продолжается благоустройство территории. Следующий дом находится в высокой степени готовности, его планируют сдать в конце второго квартала 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье динамично запускают проекты реновации для решения проблемы с аварийным жильем.

«К сожалению, аварийное жилье существует в нашей стране, и, чтобы ускорить решение этой проблемы, мы запускаем проекты реновации, которые предполагают другие скорости, другое количество расселения в наших городах. Сергиев Посад, Раменское, Мытищи, Красногорск, Одинцово, Балашиха имеют безнадежно устаревшие дома, но еще не признанные аварийными», — сказал Воробьев.