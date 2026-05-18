В Домодедове начали обработку 189 гектаров от борщевика

Сезонную обработку муниципальных территорий от борщевика Сосновского начали в городском округе Домодедово. В 2026 году планируется очистить 189 гектаров земли в два этапа — с 10 мая до начала осени, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Подрядная организация уже приступила к работам в разных населенных пунктах округа. Плановая обработка проведена в деревне Косино, микрорайоне Барыбино, а также на территориях Никитского и Ямского административных округов. По обращениям жителей дополнительно обработаны участки возле коттеджного поселка «Артемово» и села Растуново.

Работы пройдут в два этапа: первый — с 10 мая по 20 июня, второй — с 21 июня до начала осени. Специалисты подбирают методы борьбы индивидуально — в зависимости от особенностей территории и степени распространения растения.

«В борьбе с борщевиком все средства хороши: где-то помогает химическая обработка, где-то — покос или выкорчевывание. Все зависит от особенностей участка и степени разрастания сорняка», — рассказал представитель подрядной организации.

В администрации напомнили, что уничтожать борщевик на частных участках обязаны собственники. За бездействие предусмотрены штрафы: от 20 до 50 тыс. рублей для физических лиц, до 200 тыс. рублей — для должностных и до 700 тыс. рублей — для юридических.

Жителей просят соблюдать меры предосторожности при самостоятельном удалении растения. Сок борщевика может вызвать серьезные ожоги кожи, при попадании его необходимо немедленно смыть водой.

Сообщить о местах произрастания борщевика можно по телефону горячей линии администрации: +7 (496) 792-42-76.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что властям нужно использовать все доступные и современные способы, чтобы добиться чистоты в регионе. Это работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, а также привлечение к ответственности нарушителей.

«Я считаю, что мы должны использовать все доступные нам законные и современные способы, чтобы добиться чистоты, которой справедливо требуют от нас жители — это, безусловно, работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, но также привлечение к административной ответственности нарушителей», — заявил Воробьев.