В Домодедове «Молодая Гвардия» и Торгово-промышленная палата объединились для поддержки молодежного бизнеса

В Домодедово на январских праздниках, 5 января, собрались ради важного события — подписать соглашение о сотрудничестве между «Молодой Гвардией Единой России» и Торгово-промышленной палатой округа. Документ направлен на системную поддержку молодых предпринимателей и помощь тем, кто только делает первые шаги в бизнесе, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Стороны договорились о совместной работе по развитию предпринимательских инициатив среди молодежи до 35 лет. В центре внимания — наставничество, практическая помощь, прямой диалог с действующими предпринимателями и сопровождение бизнес-идей на старте.

Как отмечают участники встречи, предпринимательство — это особый склад мышления, который важно вовремя заметить и поддержать. Муниципалитет и деловое сообщество готовы помочь молодым людям раскрыть потенциал, если у них есть внутренняя мотивация, интерес к развитию и готовность брать на себя ответственность.

Отдельный акцент сделан на современных направлениях — интернет-технологиях, IT-сфере, стартапах и проектах с использованием искусственного интеллекта. Именно эти области сегодня вызывают наибольший интерес у молодежи и имеют высокий потенциал для роста экономики округа.

Представители Торгово-промышленной палаты подчеркнули, что соглашение позволит привлечь активных и инициативных ребят к реализации бизнес-проектов в Домодедово, а также поможет выстроить для них понятную «дорожную карту» — от идеи до выхода на рынок.

В «Молодой Гвардии» отмечают, что это первое подобное соглашение и новое направление в работе организации. Основная цель — дать молодежи реальные инструменты для развития, показать, что предпринимательство в округе востребовано и поддерживается.

Подписанное соглашение стало инвестициями в человеческий капитал Домодедово и заложило основу для долгосрочного партнерства, ориентированного на практический результат и развитие местной экономики.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.