Глава Домодедово Евгения Хрусталева в своем Telegram-канале рассказала, что в ближайшее время в официальных документах будет изменена дата основания города Домодедово. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Сейчас в уставе городского округа значится, что Домодедово был образован Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 марта 1947 года. Однако его история началась значительно раньше.

Первые жители здесь появились при прокладывании железнодорожного пути — работы на станции Домодедово начались 29 декабря 1897 года.

Общепринято, что годом основания считается не дата присвоения определённого статуса, а дата первого упоминания населённого пункта независимо от его экономических показателей и численности населения.

Краеведческая общественная организация «Белый Камень» обратилась в Совет депутатов округа с инициативой о внесении соответствующих изменений в устав городского округа.

«Чтобы это сделать нужны веские обоснования. Администрация округа обратилась с запросом в государственный архив города Москвы. Ответ не заставил себя долго ждать — получили архивный документ, который доказывает, что город основался раньше, чем все считали. В рапорте управляющего 4-го Царицынского удельного имения Романова о строящейся железной дороге значится дата 29 декабря 1897 года», — глава Домодедово Евгения Хрусталева.

Таким образом, в прошлом году городу Домодедово исполнилось 127 лет. Примечательно, что за всю свою историю он ни разу не поменял своего названия.

В настоящее время готовятся изменения в устав городского округа Домодедово. Это потребует времени: ведь изменения нужно вынести на рассмотрение Совета депутатов, и лишь после их утверждения домодедовцы станут праздновать новый день рождения любимого города.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.