В Домодедове депутаты Фетисов и Жолобов встретились со школьниками и студентами

Школьники и студенты Домодедова 11 сентября встретились с депутатом Госдумы Вячеславом Фетисовым и депутатом Мособлдумы Олегом Жолобовым, которые рассказали о профессиональном и жизненном опыте, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Домодедове 11 сентября прошла встреча школьников и студентов округа с депутатом Госдумы Вячеславом Фетисовым и депутатом Мособлдумы Олегом Жолобовым. Общение состоялось в формате интеллектуальной игры.

Депутаты ответили на вопросы участников и рассказали о профессиональном и жизненном опыте. Молодые люди обсудили выбор профессии, образование, карьеру, жизненные ориентиры и качества, которые помогают достигать целей.

Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева отметила важность прямого общения молодежи с людьми, прошедшими большой профессиональный путь.

«Такие встречи особенно ценны для ребят. Важно слышать не готовые формулы успеха, а реальный опыт людей, которые сами принимали непростые решения, ошибались, начинали заново и добивались результата. У молодежи сегодня много возможностей для развития и самореализации — главное, не бояться ими пользоваться», — отметила Евгения Хрусталева.

В завершение встречи юным жителям Домодедова, достигшим 14 лет, торжественно вручили паспорта. Глава округа поздравила ребят с получением первого главного документа и напомнила о личной ответственности за решения и поступки.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.