В Домодедове чествуют героев Победы

Участники акции пришли к ветеранам Великой Отечественной войны не на сцену, а прямо к подъезду — с цветами, песнями военных лет и самыми теплыми словами благодарности.

«Спасибо за Победу!» — с этими словами домодедовцы встречали своих героев, чтобы лично выразить признательность за мужество, стойкость и подвиг, совершенный ради жизни будущих поколений.

С особым трепетом слушали рассказы фронтовиков, делились воспоминаниями и просто были рядом — в знак того, что подвиг ветеранов жив в каждом доме и сердце.

«Низкий поклон вам, Евгений Алексеевич Знаменский, Иван Петрович Денисов, Петр Алексеевич Орлов, Алида Андреевна Гарибова — и миллионам советских граждан, освободивших мир от фашизма. Ваш подвиг — в сердцах поколений», — сказала глава округа Домодедово Евгения Хрусталева.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.