В Домодедове 27 команд выступили на игре «Зарница 2.0»

Военно-патриотическая игра «Зарница 2.0» прошла 20 апреля на территории воинской части «Ильинское» в Домодедове. В соревнованиях приняли участие 27 команд юнармейцев из школ округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участников приветствовали глава округа Евгения Хрусталева и председатель совета депутатов Леонид Ковалевский. Также к юнармейцам обратились руководитель местного отделения ассоциации ветеранов Сергей Рябов и начальник управления образования Елена Болмазова.

«Именно такие игры, как Зарница, помогают формировать характер. Они воспитывают внутренний стержень, учат ответственности и помогают по-настоящему понять — что такое Родина», — отметила Евгения Хрусталева.

Леонид Ковалевский подчеркнул, что подготовка к защите страны является священным долгом каждого гражданина и важным условием ее процветания.

Сергей Рябов пожелал участникам успеха и выразил уверенность в их победе.

Елена Болмазова отметила, что в игре участвуют 27 команд юных юнармейцев, которым небезразлична судьба страны, и пожелала всем получить удовольствие от соревнований.

Программа «Зарницы 2.0» включала сборку и разборку автомата, состязания операторов БПЛА, прохождение полосы препятствий и строевую подготовку. По итогам игры победили команды образовательного комплекса «Наследие». Они представят Домодедово на региональном этапе.

