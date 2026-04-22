В Домодедове 21 апреля прошли антитеррористические учения в школах

Антитеррористические учения прошли 21 апреля во всех образовательных учреждениях Домодедовского округа. Педагоги, специалисты и школьники отработали алгоритмы действий при угрозе безопасности, включая эвакуацию и взаимодействие с правоохранительными органами, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все руководители на местах — от директоров школ до глав муниципалитетов — должны серьезно и внимательно отнестись к вопросам безопасности на мероприятиях. Каждый муниципалитет должен провести оперативный штаб с участием правоохранительных органов, на котором необходимо проанализировать, в каких местах будут проходить события.

«Эта тема всегда имеет значение. Сейчас особенно. Все мероприятия необходимо согласовать на оперштабе», — сказал Воробьев.